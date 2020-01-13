تقارير إسبانية: إدارة برشلونة تقرر إقالة مدرب الفريق فالفيردي

- شريف الجنيدي

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن إقالة المدير الفني للفريق إرنستو فالفيردي باتت أقرب من أي وقت مضى.

وذكرت عدد من الوسائل الإعلامية الإسبانية أن إدارة برشلونة، برئاسة جوزيب بارتوميو، أخبرت فالفيردي ببدء المفاوضات مع ممثليه على بنود الرحيل.

فيما أفادت شبكة ESPN بأن فالفيردي قام بجمع أغراضه تمهيداً لرحيله عن تدريب الفريق الكتالوني.

وأضافت الشبكة الرياضية أن فالفيردي سيقوم بتوديع لاعبي فريق برشلونة ومساعديه غداً الثلاثاء.

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، اجتمع فالفيردي مع بارتوميو، فيما ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مجلس الإدارة منقسم حول قرار الإقالة.

وكان فالفيردي قد خسر مؤخراً كأس السوبر الإسباني بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي البطولة، الخميس الماضي، التي أقيمت على ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأفادت تقارير صحفية بأن برشلونة دخل في مفاوضات مع تشافي هيرنانديز، نجم خط وسط الفريق السابق والمدير الفني الحالي للسد القطري، لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن فالفيردي تولى مهمة تدريب برشلونة في عام 2017، حيث قاده للفوز بالدوري الإسباني في الموسمين الماضيين، وكأس ملك إسبانيا في موسمه الأول.