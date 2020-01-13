سيرادوري وألونسو للمرة الأولى على منصة رالي داكار السعودية

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شهدت المرحلة الثامنة من رالي داكار السعودية 2020 تغيراً تاماً في تشكيلة ثلاثي المنصة إذ فاز الفرنسي ماثيو سيرادوري بالمرحلة الخاصة وتبعه بطل فورمولا وان السابق فرناندو ألونسو في المركز الثاني، والأرجنتيني أورلاندو تيرانوفا ثالثاً، بينما ابتعد ثلاثي الترتيب العام كارلوس ساينز وناصر العطية وستيفان بيترهانسل عن منصة التتويج اليوم.

وحلَّ بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي خامساً، فيما أنهى الفرنسي المخضرم بيترهانسل بطل داكار 13 مرة مرحلة اليوم في المركز التاسع، متأخراً بـ 13 دقيقة عن سيرادوري، بينما جاء العطية في المركز الحادي عشر والإسباني ساينز في المركز الخامس عشر.

وانطلقت المرحلة الثامنة وانتهت في وادي الدواسر على شكل حلقة دائرية، وامتدت لمسافة كلية تبلغ 716 كيلو متر منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 477 كيلو متر.

وعقب فوزه بالمرحلة الخاصة الثامنة، تحدث سيرادوري قائلاً: " أنا سعيد للغاية. إنها قصة رائعة، فلم تكن مرحلة البارحة جيدة، حيث ارتكبنا خطأً ودفعنا ثمناً باهظاً. أما هذا الصباح فقد كنا في أعلى درجات الجاهزية وتقدمنا على الجميع. أُهدي هذا الفور لباولو غونسالفس (الدراج البرتغالي الذي تُوفي أمس خلال المرحلة الخاصة السابعة) لأنني دراج سابق. ليس من السهل أن يكون لديك الدافع للمنافسة بعد يومٍ مثل ذلك، كما كان ملّاحي فابيان لوركين هناك أيضاً، ولكن هنالك مقاتلان في السيارة وأنا سعيد للغاية بهذه النتيجة".

من جانبه قال ألونسو: "كان يوماً رائعاً بالنسبة لنا. تعرضنا للأسف لانثقاب في أحد الإطارات وتعطلنا لبعض الوقت، ولكن باستثناء ذلك كانت مرحلةً شبه مثالية وكان (ملّاحي) مارك رائعاً في الملاحة على الكثبان الرملية. لاحظنا في الجزء الأخير من السباق أن المتسابقين الذين كانوا أمامنا كانوا تائهين إلى حدٍ ما، وهو ما جعلنا نفوز ببعض الوقت. أثّر غياب الدراجات النارية على السيارات الأولى حيث لم يتمكنوا من الوصول إلى سرعتهم في الأيام الأخرى، ولذا فقد استفدت من انطلاقي من ترتيب متأخر".

وأضاف ألونسو: "سعيد بإنهائي اليوم من دون مشاكل، فقد كانت مرحلةً مميزة وسريعة إلى حدٍ ما مع المثير من الكثبان. أعتقد أن الكثبان أصعب من المسارات، ولكني أشعر بارتياح أكبر الآن بصرف النظر عن الأسباب. ليست لديّ خبرة في الكثبان ولكن لسببٍ ما يمكنني القيادة عليها بانسيابية وأستمتع حتى اللحظة بالأسبوع الثاني من داكار".

وكان مُنظمو رالي داكار قد قرروا إلغاء المرحلة الخاصة الثامنة لفئتي الدراجات النارية والدراجات الرباعية، وذلك بعد الاجتماع مع الدراجين واتخاذ قرارٍ بمشاورة جميع الدراجين في رالي داكار.

وصدم خبر وفاة غونسالفس – خلال المرحلة الخاصة السابعة (الرياض – وادي الدواسر) - جميع المُشاركين، وأصابهم بالحُزن والأسى على فُقدانه، حيث كان الدراج البرتغالي من الأشخاص المحبوبين في رالي داكار وكان يحظى باحترامٍ واسع بين الدراجين المخضرمين والناشئين.

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وكان مقرراً للمرحلة الثامنة أن تجري في مسارٍ مغلق حول وادي الدواسر، ولكن أتى قرار إلغاء المرحلة الثامنة من أجل إتاحة المجال للدراجين للتعبير عن الأسى والحُزن لوفاة صديقهم.

أما في فئة الشاحنات فاستمر فريقا الروسيين أندريه كارغينوف وأنطون شيبالوف في احتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب في الجدول العام بعد أن أنهيا المرحلة الثامنة في ذات الترتيب، بينما وصل فريق التشيكي أليس لوريس إلى المنصة للمرة الأولى هذا العام بعد أن حل ثالثاً ليحافظ على مركزه الرابع في الترتيب العام.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة فاز البرازيلي رينالدو فاريلا بالمرحلة الخاصة الثامنة، بينما جاء التشيلي فرانسيسكو لوبيز كونتاردو ثانياً والأمريكي أوستن جونز ثالثاُ، فيما حل كيسي كوري متصدر الترتيب العام سابعاً. وواصل كونتاردو احتلال المركز الثاني في الترتيب العام والروسي سيرغي كارياكن في المركز الثالث.



ويقام رالي داكار للمرة الأولى في قارة آسيا ويستمر من 5 وحتى 17 يناير على مسافة أكثر من 7500 كيلو متر من صحراء المملكة الشاسعة. وتتواصل المغامرة غداً بالمرحلة التاسعة التي تبدأ من وادي الدواسر وتنتهي في حرض وتمتد لمسافة كلية تبلغ 886 كيلو متر منها مرحلة خاصة خاضعة للتوقيت تبلغ 410 كيلو متر، حيث يمضي المتسابقون شرقاً تجاه حرض في محافظة الأحساء، وهو ما يعني دخول منطقة الربع الخالي قبل الاقتراب نحو خط النهاية في منطقة "القدية" والتي ستشهد تتويج الفائز برالي داكار السعودية 2020، حيث سيكون الرالي أول حدث رياضي عالمي المستوى يقام بها.

وكان 342 سائق من 68 دولة حول العالم قد بدأوا مغامرة داكار السعودية 2020 حول صحراء المملكة في خمس فئات، حيث نافس 83 منهم في فئة السيارات و144 في فئة الدراجات النارية و23 في فئة الدراجات الرباعية و46 في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة (سايد باي سايد) و46 في فئة الشاحنات، وتضم قائمة المشاركين عدد كبير من أبرز سائقي الراليات مثل الفرنسي بيترهانسل الذي يشارك في رالي داكار للمرة الـ 32 في مسيرته، وبطل داكار السابق الإسباني ساينز، وألونسو بطل فورمولا وان مرتين سابقاً ، بالإضافة إلى الراجحي بطل الراليات السعودي.