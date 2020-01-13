اسماء السيد - خسرت الأسترالية آشلي بارتي 304 نقاط في صدارة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين بسبب خروجها من الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية الأسبوع الماضي.
وودعت بارتي الدورة الاسترالية بالخسارة أمام الأميركية جينيفر برادي المصنفة 53 عالميا، فتقلص الفارق من 1911 نقطة إلى 1607 نقاط عن مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي احتفظت بلقبها بطلة لدورة بريزبين بفوزها على الأميركية الاخرى ماديسون كيز 6-4 و4-6 و7-5.
ورفعت التشيكية الكأس للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام في المدينة الأسترالية، في دورة تعد تقليديا من التحضيرات الأساسية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.
واستعادت اليابانية ناومي أوساكا التي خرجت من نصف نهائي بريزبين على يد بليشكوفا، المركز الثالث من الرومانية سيمونا هاليب التي فضلت بدء المنافسات هذا الاثنين بالمشاركة في دورة أديلاييد.
وصعدت الاميركية سيرينا وليامس مركزا واحدا وباتت تاسعة عقب تتويجها بلقب دورة اوكلاند النيوزيلندية، هو الأول لها منذ نحو ثلاثة أعوام وتحديدا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة في مطلع 2017 على حساب شقيقتها فينوس.
في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:
1- الأسترالية آشلي بارتي 7547 نقطة
2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5940
3- اليابانية ناومي أوساكا 5496
4- الرومانية سيمونا هاليب 5461
5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5075
6- الكندية بيانكا أندرييسكو 4935
7- السويسرية بيليندا بنسيتش 4605
8- التشيكية بترا كفيتوفا 4436
9- الأميركية سيرينا وليامس 4215
10- الهولندية كيكي برتنز 4165
كانت هذه تفاصيل خبر بارتي تخسر أكثر من 300 نقطة في الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.