بارتي تخسر أكثر من 300 نقطة في الصدارة









اسماء السيد - خسرت الأسترالية آشلي بارتي 304 نقاط في صدارة تصنيف لاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين بسبب خروجها من الدور الأول لدورة بريزبين الأسترالية الأسبوع الماضي.

وودعت بارتي الدورة الاسترالية بالخسارة أمام الأميركية جينيفر برادي المصنفة 53 عالميا، فتقلص الفارق من 1911 نقطة إلى 1607 نقاط عن مطاردتها المباشرة التشيكية كارولينا بليشكوفا التي احتفظت بلقبها بطلة لدورة بريزبين بفوزها على الأميركية الاخرى ماديسون كيز 6-4 و4-6 و7-5.

ورفعت التشيكية الكأس للمرة الثالثة في آخر أربعة أعوام في المدينة الأسترالية، في دورة تعد تقليديا من التحضيرات الأساسية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والتي من المقرر ان تنطلق في ملبورن في 20 كانون الثاني/يناير الحالي.

واستعادت اليابانية ناومي أوساكا التي خرجت من نصف نهائي بريزبين على يد بليشكوفا، المركز الثالث من الرومانية سيمونا هاليب التي فضلت بدء المنافسات هذا الاثنين بالمشاركة في دورة أديلاييد.

وصعدت الاميركية سيرينا وليامس مركزا واحدا وباتت تاسعة عقب تتويجها بلقب دورة اوكلاند النيوزيلندية، هو الأول لها منذ نحو ثلاثة أعوام وتحديدا منذ تتويجها بلقب أستراليا المفتوحة في مطلع 2017 على حساب شقيقتها فينوس.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 7547 نقطة

2- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5940

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3- اليابانية ناومي أوساكا 5496

4- الرومانية سيمونا هاليب 5461

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5075

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 4935

7- السويسرية بيليندا بنسيتش 4605

8- التشيكية بترا كفيتوفا 4436

9- الأميركية سيرينا وليامس 4215

10- الهولندية كيكي برتنز 4165