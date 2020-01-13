فوز تاسع تواليا ليوتا ولافت لناغتس على كليبرز

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حقق يوتا جاز فوزه التاسع تواليا اثر تغلبه على واشنطن ويزاردز 127-116 الأحد ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، في حين حقق دنفر ناغتس فوزا لافتا على لوس انجليس كليبرز 114-104.

وساهم اربعة لاعبين في فوز يوتا وهم الكرواتي بويان بوغدانوفيتش (31 نقطة) وجوردان كلاركسون (23 نقطة) والفرنسي رودي غوبير (21 نقطة مع 14 متابعة) وجو اينغلز (20 نقطة) ليرفعوا رصيد فريقهم الى 27 انتصارا مقابل 12 خسارة في المركز الثاني في المنطقة الغربية خلف لوس انجليس ليكرز.

كما ان الفوز هو الرابع عشر ليوتا في اخر 15 مباراة له. اما افضل مسجل في صفوف ويزاردز فكان برادلي بيل مع 25 نقطة.

وكان برادلي غاب عن مباريات فريقه الخمس الاخيرة بداعي الاصابة.

ولم يكن فوز يوتا سهلا لانه قلب تخلفه بفارق 15 نقطة في الربع الثالث الى فوز بفضل كلاركسون تحديدا الذي سجل 17 من نقاطه ال23 في الشوط الثاني.

وحقق دنفر ناغتس فوزا لافتا على لوس انجليس كليبرز 114-104 وانتزع منه المركز الثالث في المجموعة الغربية في حين تراجع الخاسر الى المركز الخامس.

وعلى الرغم من تسجيل ثلاثي كليبرز كاوهي لينارد 30 نقطة ولو وليامس 26 نقطة ومونترزل هاريل 25 نقطة، لم يتمكنوا من منح الفوز لفريقهم علما بان بول جورج غاب عن صفوف الفريق لاصابة في المحالب.

وكانت نقطة التحول في الربع الثاني الذي انهاه دنفر في صالحه بفارق 15 نقطة.

واعتمد ناغتس على اللعب الجماعي بدليل تسجيل سبعة لاعبين بين 11 و20 نقطة ابرزهم الصربي نيكولا يوكيتش.

وطرد مدافع كليبرز باتريك بيفيرلي لارتكابه ستة اخطاء اخرها على يوكيتش ما اثار اعتراض مدرب كليبرز دوك ريفرز فطرد بدوره.

- عودة ايرفينغ -

وعاد كايل ايرفينغ الى صفوف بروكلين نتس بعد غياب حوالي شهرين لاصابة في كتفه وقاده الى الفوز على اتلانتا هوكس 108-86 بتسجيله 21 نقطة.

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وسجل ايرفينغ 11 نقطة في نهاية الشوط الاول وأضاف تسع في الربع الثالث قبل ان يخرج في منتصفه بعد ان ضمن فريقه الفوز بنسبة كبيرة اثر تقدمه 87-50.

وغاب ايرفينغ عن 26 مباراة لفريقه خلال اصابته وكان يخوض اول مباراة له منذ 14 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وشارك في 20 دقيقة فقط.

وفاز نتس في 13 مباراة وخسر مثلها في غياب ايرفينغ.

وقال ايرفينغ "انا اعشق اللعبة وقد افتقدتها. لقد عشت امسية رائعة".

وقلب نيويورك نيكس تخلفه بفارق 14 نقطة في الشوط الثاني امام ميامي هيت الى فوز 124-121 بفضل 26 نقطة ليوليوس راندل ليحقق فريقه اول انتصار بعد خمس هزائم متتالية.

اما افضل مسجل في صفوف ميامي فكان جيمي باتلر (25 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة). وتراجع ميامي بهذه الخسارة الى المركز الثالث في المنطقة الشرقية تاركا الثاني لبوسطن سلتيكس علما بان ميلووكي باكس يتصدر هذه المنطقة.

وحقق سان انتونيو سبيرز فوزا في الرمق الاخير على تورونتو رابتورز حامل اللقب الموسم الماضي 105-104.

وتألق نجم سبيرز الحالي ورابتورز السابق ديمار ديروزان بتسجيله 22 من نقاطه الـ25 في المباراة في الشوط الثاني علما بان فريقه كان متخلفا بفارق 18 نقطة في الربع الثالث.

وعاد الى صفوف رابتورز الكاميروني باسكال سياكام ونورمان باول فسجل الاول 15 نقطة والثاني 20 نقطة.

وحقق ممفيس غريزليز فوزه الخامس على التوالي وكان على غولدن ستايت ووريرز 122-102.

وفي مباراة اخرى، فاز فينيكس صنز على تشارلوت هورنتس 100-92.