شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر يكشف سبب فشل انضمامه للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى، سبب فشل انضمامه لصفوف الأهلي فى الموسم الماضي، بعدما كان على بعد خطوات من التوقيع لتدعيم صفوف المارد الأحمر، عقب الاتفاق الودى مع المسئولين في الناديين.

أوضح عامر عامر خلال تصريحاته لقناة "تايم سبورت" أن رغبة الأهلي كانت ضمه فى الموسم الماضى، إلا أن تلك الرغبة تغيرت بعد تغيير الجهاز الفني السابق بقيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى، والتعاقد مع الجهاز الفنى الجديد بقيادة السويسرى رينيه فايلر.

وعن التعادل الإيجابى مع وادى دجلة بهدف لكل منهما، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، قال حارس الإنتاج إن فريقه كان يأمل فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، لافتًا إلى إنهم سيبذلون قصارى جهدهم فى الفترة المقبلة لتحسن النتائج.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.

خاض وادى دجلة المباراة بتشكيل مكون من:

خالد وليد فى حراسة المرمى

فى الدفاع: محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود

فى الوسط: بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى

فى الهجوم: رجب عمران.

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وتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودي - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا.

فيما خاض الإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من:

عامر عامر فى حراسة المرمى

فى الدفاع: محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى

فى الوسط: محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا

فى الهجوم: ممادو نياس - باسم مرسى.