شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. طفل عمره عامان يمنع أسرته من تغيير قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعلق عشاق الكرة بالأندية والفرق منذ الصغر، حتى قبل أن يستوعبوا ما يشاهدونه عبر شاشة التليفزيون، ولكن حب النادى أيًا كان لونه، يُولد مع الطفل يعززه الوالدان أو الأشخاص المقربون، وهو ما ظهر فى هذا الفيديو الذى نشره رئيس نادى الزمالك، مرتضى منصور.

رئيس الزمالك، نشر فيديو، عبر حسابه على تويتر، لطفل صغير عمره عامين، يشاهد قناة الزمالك الجديدة، ويمنع أسرته من تغييرها، حيث وقف أمام التليفزيون مباشرة، ويتابع القناة.



الطفل

وعلق المستشار مرتضى منصور على الفيديو قائلا: "أصغر مشجع زملكاوي عمره عامين حفيد النائبة سوزي ناشد يمنع أسرته من تغيير قناة الزمالك."



الطفل الزمالكاوى

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ويخوض الزمالك مباراة فى الدورى المصرى أمام "الجونة"، الأربعاء فى الخامسة مساء، حيث ستقام المباراة على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز والتى يسعى فيها الأبيض لمواصلة انتصاراته بعد فوزه فى آخر جولتين بالمسابقة أمام أسوان وطنطا.

وقرر الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خوض التدريب الأخير للفريق بملعب النادى صباح الغد، على أن يسافر بعدها الفريق للجونة، ومن المقرر أن يعلن كارتيرون عن قائمة مباراة الأربعاء بعد تدريب الفريق الأبيض المقرر له صباح الغد واستعاد الزمالك لجهود الثنائى محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافى الثنائى من الإصابات التى أبعدتهما عن المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد.

واقترب الزمالك بقيادة الفرنسى كارتيرون من التأهل إلى دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز الذى حققه على زيسكو الزامبى بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات، ويتبقى للأبيض مباراتان فى هذا الدور، حيث يستضيف مازيمبى فى الجولة الخامسة يوم 25 من يناير الجارى، فيما يخرج لمواجهة أول أغسطس الأنجولى فى الأول من فبراير المقبل بالجولة الأخيرة.