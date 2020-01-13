شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى لـ سوبر كورة: الأهلى أكبر من كلام رئيس الهلال ودربت 5 لاعبين قبل النجم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا يمكن أن أصمت، رغم أننى حاولت ألا أزيد جراح الهلاليين الذين وثقوا بى، ثم أهرب يعنى إيه؟! آخر مكالمة مع رئيس النادى كانت أمس الأحد، قال: "هو كده".. حين طالبته ببنود العقد وتعاقدات اللاعبين وأغلق الهاتف.. عيب الكلام عن مؤامرة.. لأن الأهلى وحمادة صدقى أكبر بكثير من مغالطات الكاردينال، الذى لا تطيقه الجماهير الهلالية.

بهذه الجمل بدأ حمادة صدقى المدير الفنى السابق للهلال السودانى، الذى وقع مع سموحة عقب عودته من الخرطوم، حواره على الهاتف مع "سوبر كورة"، لأننا طالبناه بإيضاح الرؤية للجماهير السودانية والمصرية وللرأى العام أيضًا.

وقاد حمادة صدقى الهلال السودانى خلال مواجهتين فقط، حيث تولى مهمة تدريب الفريق السودانى منتصف ديسمبر الماضى.

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كان نادى الهلال السودانى، أعلن أمس الأحد، أن رئيس النادى، تلقى اتصالا من المدرب المصرى حمادة صدقى، ليعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق، بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

وقال بيان الهلال السودانى، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك": "تلقى أشرف الكاردينال، رئيس نادي الهلال، اتصالا هاتفيا من الكابتن حمادة صدقي يفيد بعدم رغبة الأخير في الاستمرار ضمن الطاقم الفني للهلال، وقد جاء قرار صدقي عقب "هروبه" ليلًا وعقب مباراة الهلال والنجم الساحلي إلى جمهورية مصر العربية دون علم مجلس الهلال الذي استفسر العلاقات العامة عن الطريقة التي سافر بها المدرب، حيث أوضحت العلاقات العامة بالنادي أن المدرب استلم جوازه من الموظف أيمن زين العابدين بناء على توجيه من الكابتن محمود السادة مدير الكرة وبناء عليه قرر مجلس الهلال إعفاء السادة من منصبه في دائرة الكرة وأيمن زين العابدين من منصبه كموظف للعلاقات العامة بنادي الهلال".

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