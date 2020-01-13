دجلة يتعادل مع الإنتاج 1 - 1 ويبقى الوضع كما هو عليه فى جدول الدورى.. فيديو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق وادي دجلة مع الإنتاج الحربى بهدف لكل منها فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، وتقدم الفريق الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، ثم أحرز رجب عمران هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة يقتنص كل فريق نقطة واحدة دون تعديل فى المراكز، حيث ارتفع رصيد دجلة للنقطة 10 فى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى بعدما خاض 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 11 أهداف وتلقت شباكه 12هدفا.