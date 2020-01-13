شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر مديرًا فنيًا للفيوم خلفا لمحمد يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الفيوم مع كرم جابر المدير الفنى السابق لبلدية المحلة لقيادة الفريق خلفًا لمحمد يوسف الذى رحل أول أمس بعد اختلاف في وجهات النظر بينه وبين مجلس الإدارة حول ملف الصفقات الشتوية لتدعيم صفوف الفريق .

كان فريق الفيوم قد بدأ الموسم مع محمد محسن أبو جريشة، ثم رحل عقب الخسارة في عدد من المباريات وحل بدلاً منه محمد يوسف التى تحسنت معه النتائج نسبيًا إلا أنه رحل ليتم التعاقد مع كرم جابر.

ويحتل الفيوم المركز التاسع بجدول المجموعة الاولى بالقسم الثانى برصيد 13 نقطة من 11 مباراة خاضها الفريق بالدوري فاز فى 4 وتعادل فى لقاء وحيد وخسر فى 6 لقاءات.

Advertisements

ومن المقرر أن ينطلق الدور الثانى لمسابقة القسم الثانى يوم الأحد المقبل بتاريخ 19 يناير الجارى حيث سيخرج الفيوم لمواجهة الألومنيوم بنجع حمادى فى لقاء صعب لأبناء الفيوم خاصة أنهم استطاعوا الفوز على أبناء ياسر الكنانى فى الدور الأول بهدفين مقابل هدف، بالإضافة إلى دخول الألومنيوم المنافسة على الصعود للأضواء حيث لا يفصله سوى نقطتين فقط عن البنك الأهلى صاحب الصدارة برصيد 24 نقطة.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق دورى المحترفين فى القسم الثانى بداية من الموسم المقبل، على أن يقام من 24 فريقا يتم تقسيمها على مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 12 فريقا. ويسعى اتحاد الكرة لتسويق مسابقة دورى القسم الثانى فى الموسم الجديد، لتنمية موارد الجبلاية وكذلك الأندية فى الموسم المقبل، خاصة أن تسويق المسابقة بشكلها الحالى شبه مستحيل، وتقام من 3 مجموعات وتضم كل منها 12 فريقا.

واعتمد الاتحاد الدولى يوم 20 أغسطس الماضى اللجنة الخماسية مكونة من عمرو الجناينى رئيسًا، وجمال محمد على نائب الرئيس وعضوية محمد فضل وسحر عبد الحق وأحمد عبد الله.