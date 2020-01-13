شكرا لقرائتكم خبر عن غياب فايلر وسيد عبد الحفيظ عن مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي عن مران الفريق اليوم على ملعب التتش بالجزيرة إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وترك فايلر لمعاونيه مهمة قيادة المران الذي اقتصر على مجموعة اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء بلاتينيوم الأخير بدوري أبطال أفريقيا.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق العائدين من زيمبابوي راحة من المران اليوم الإثنين، على أن يشاركوا في المران اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، فيما قرر أن يواصل اللاعبون الغائبون عن رحلة الفريق إلى زيمبابوي مرانهم اليوم الاثنين؛ استعدادًا لمواجهة طنطا الأربعاء المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة في الواحدة صباح اليوم الاثنين قادمة من زيمبابوي، بعد أن غادرت العاصمة هراري ظهر أمس الأحد متوجهة إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استغرقت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران امتدت ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين ثم غادرت البعثة أديس أبابا للعودة إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.

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وخاض شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في صالة الجميانزيوم في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

ويعاني إكرامي من الإصابة بإجهاد في عضلة السمانة والتي تسببت في إبعاده عن مباريات الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

ويؤدي إكرامي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها، والذي وضعه له خالد محمود طبيب الفريق الأحمر.