شكرا لقرائتكم خبر عن "الله الله يا مصر".. محمد الننى يغنى أنشودة مشارى راشد.. "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمد الننى، لاعب منتخب مصر المحترف فى صفوف بشكتاش التركى، جمهوره على انستجرام، بأدائه أنشودة "الله الله يا مصر" للشيخ مشارى بن راشد العفاسى خلال قياده للسيارة، ويحرص محمد الننى على مشاركة جمهوره بفيديوهات، لتلاوته القرآن الكريم بعد صلاة الجمعة، والتى لم تكن المرة الأولى، حيث قام بذلك فى العديد من المرات.



محمد الننى

ويحرص محمد الننى على مشاركة جمهوره بفيديوهات، لتلاوته القرآن الكريم بعد صلاة الجمعة، والتى لم تكن المرة الأولى، حيث قام بذلك فى العديد من المرات.

ويخوض محمد الننى معسكراً تدريبياً بمدينة "أنطاليا"، ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مشواره بمختلف المسابقات التركية خلال الفترة المقبلة، وبالتحديد عقب نهاية فترة العطلة الشتوية، يخوض خلاله الفريق مباراة ودية أمام زسورى المجرى الأربعاء المقبل قبل أن يواجه التينددوردو التركى فى العاشر من يناير الجارى.

ونشر نادى بشكتاش، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، قائمة الفريق لمعسكر مدينة "أنطاليا"، والذى شهد تواجد محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر.

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ويحل بشكتاش ضيفاً على ايزوروم يوم 14 يناير فى ذهاب دور الـ 16 بمسابقة كأس تركيا، قبل أن يواجه سيفاس سبور يوم 19 من الشهر ذاته بملعب "فودافون أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري التركي.

ويحتل بشكتاش المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى التركي برصيد 30 نقطة، خلف سيفاس سبور صاحب الصدارة بفارق 7 نقاط.

وكشفت تقارير صحفية تركية في وقت سابق أن محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى بشكتاش التركى قدم طلباً للإدارة للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة "فوتوماك" أن إدارة بشكتاش تلقت طلباً فى بداية الموسم الحالى من محمد الننى، طالب فيه شراء عقده من نادى أرسنال الإنجليزى ودفع قيمة الشرط الجزائى فى عقد الإعارة، والذى يصل لـ 18 مليون يورو، وهو الطلب الذى قوبل بالرفض من جانب إدارة النادى التركى.

وأضافت الصحيفة أن محمد الننى طالب الإدارة بالموافقة على رحيله عن صفوف بشكتاش فى يناير المقبل وقطع إعارته، رداً على رفض بشكتاش طلبه بالاستمرار كلاعب دائم.

وأوضحت أن محمد الننى يرغب فى الانتقال إلى نادٍ آخر خلال فترة الانقتقالات الشتوية المقبلة، وعدم استكمال الموسم مع بشكتاش رغم مشاركته أساسيًا مع المدرب، عبد الله آفيتشي.