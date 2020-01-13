شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يتقدم بهدف على دجلة فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة والإنتاج الحربى التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بتقدم الفريق الحربى بهدف دون رد.

وتقدم الإنتاج الحربى بهدف في الدقيقة 12 بعد خطأ كارثي ارتكبه خالد وليد حارس المرمى بإمساك الكرة ثم السقوط من يده داخل مرماه، وبعدها بذل غزلان دجلة أقصى جهدهم من أجل إدراك هدف التعادل، وأهدروا أكثر من فرصة لينتهى الشوط بتقدم الإنتاج بهدف دون رد.

وضم تشكيل وادى دجلة كلاً من..

خالد وليد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمود مرعى - أحمد رمضان بيكهام - إسحاقو يعقوبو - عبد الله محمود

فى الوسط.. بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - أحمد سعيد - حسام عرفات - عبد الكبير الوادى

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فى الهجوم.. رجب عمران.

ويتواجد على مقاعد بدلاء وادى دجلة كلاً من.. محمد عبد المنصف "أوسة" - خالد رضا - عبد الرحمن بودي - محمد هلال - بسام وليد - عمر ميرا - محمد رضا.

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلاً من..

عامر عامر فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمود البدرى - محمد بازوكا - أحمد الحسينى - أحمد شديد قناوى

فى الوسط.. محمد فييرا - محمود عادل - إبراهيم عبد الخالق - موسى دياوارا

فى الهجوم.. ممادو نياس - باسم مرسى.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 12 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 3 لقاءات وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 20 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 17 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه11 هدفا.