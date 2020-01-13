برشلونة يفاضل بين 3 أسماء لخلافة فالفيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسماء التي طُرحت في اجتماع مجلس إدارة برشلونة لخلافة المدرب إرنستو فالفيردي، الذي تم الاستقرار على إقالته عقب الفشل في التتويج بكأس السوبر الإسباني، وفقًا للتقارير الصدارة اليوم الإثنين.

وقالت الصحفية إن الأسماء الثلاثة التي تمت مناقشتها في الاجتماع هي: ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني السابق لتوتنهام، كيكي سيتين، المدير الفني السابق لريال بيتيس الإسباني وجارسيا بيمنتا، مدرب الفريق الرديف "برشلونة ب".

وأوضحت أن الخيارات التي يفكر فيها برشلونة لخلافة فالفيردي تم طرحها من قبل السكرتير الفني إيريك أبيدال، ونائبه رامون بلينز.

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وأضافت أن مسؤولي برشلونة تحدثوا بالفعل مع ماوريسيو بوكيتينيو وكيكي سيتين، وأبدى الثنائي استعدادهما لتولي القيادة الفنية للفريق على الفور، أما جارسيا بيمنتا سيتم تصعيده للفريق الأول إذا تم الاستقرار على تعيينه مديرا فنيا.

وسيتعين على برشلونة حاليا مناقشة الخيار الأفضل، في الوقت الذي يعد فيه بوكيتينو الأكثر بالنظر لما قدمه مع توتنهام في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، لكن مدرب إسبانيول السابق سبق له استبعاد فكرة تدريب البارسا.

يُذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، أبلغ فالفيردي في الاجتماع الذي عقده الثنائي بعد نهاية التدريبات في المدينة الرياضية، أنه لن يستمر على رأس القيادة الفنية للفريق الكتالوني، بانتظار الإعلان الرسمي عن القرار.