الجونة يرسل التماسًا لاتحاد الكرة لتخفيف عقوبة غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قرر مجلس إدارة نادي الجونة، تقديم التماس لاتحاد الكرة المصري لتخفيف عقوبة الإيقاف ضد حسام غالي، مدير الكرة بالنادي.

وأرسل الجونة خطابًا إلى اتحاد الكرة، مساء اليوم الإثنين، للاعتذار عما بدر من حسام غالي خلال مواجهة الفريق الماضية أمام أسوان، وتعرض إثره لعقوبة الإيقاف.

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وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، قد أعلنت عن إيقاف حسام غالي مدير الكرة في نادي الجونة، مباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه ضد أسوان.

ومن جانبه طلب نادي الجونة من الاتحاد المصري لكرة القدم تخفيف العقوبة التي وقعت على مدير الكرة، بالإيقاف لمدة مباراتين.

يذكر أن أحمد الغندور حكم مباراة الجونة الأخيرة أمام أسوان قرر طرد حسام غالي خلال المباراة، بسبب اعتراضه الشديد على أحد القرارات التحكيمية.