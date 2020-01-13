وادي دجلة يواصل نزيف النقاط بتعادل أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

خيم التعادل الإيجابي على مواجهة وادي دجلة والإنتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف لكل فريق، في إطار منافسات الجولة الـ 13 بالدوري الممتاز.

تقدم فريق الإنتاج الحربي بهدف سجله خالد وليد حارس وادي دجلة بالخطأ في مرماه مع حلول الدقيقة 12، بعدما فشل في الامساك بكرة عرضية.

وعادل رجب عمران النتيجة لصالح فريق وادي دجلة في الدقيقة 60 عن طريق ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة ضد الإنتاج الحربي.

وبتلك النتيجة، وصل فريق الإنتاج الحربي إلى 18 نقطة بالتساوي مع حرس الحدود وسموحة، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 10 نقط بالتساوي مع طنطا في المركز السادس عشر.