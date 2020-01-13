تقارير: برشلونة يستقر على إقالة فالفيردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت إذاعة راديو كتالونيا أن إدارة نادي برشلونة استقرت على رحيل إيرنستو فالفيردي، لافتة إلى أنه يتم حاليًا التواصل مع ممثلي المدرب الإسباني للتفاوض على تسوية أموره.

ويعقد مجلس إدارة نادي برشلونة جلسة خلال الوقت الحالي، لمناقشة وضع الفريق خلال الفترة الماضية وحسم مصير فالفيردي من الفريق الكتالوني.

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من جانبها أشارت صحيفة "سبورت" إلى أنه إذا ثبت صحة تلك الأنباء فإن الإعلان عن إقالة فالفيردي سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان فالفيردي قد قاد مران الفريق اليوم الاثنين، وعقب نهاية التدريبات عقد جلسة مع جوسييب ماريا بارتوميو رئيس النادي وفقًا لما كان متفق عليه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن الجلسة التي عقدها الثنائي (فالفيردي- بارتوميو) كانت لمناقشة وضعية النادي على أن يتم اتخاذ القرار النهائي في اجتماع مجلس الإدارة.