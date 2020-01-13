لجنة الانضباط تعاقب حسام غالي بالإيقاف لمباراتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين.

وجاء قرار لجنة الانضباط بناء على ما قام به غالي في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.

وتعرض غالي للطرد خلال مواجهة فريقه أمام أسوان، بعدما أشهر الحكم أحمد الغدور البطاقة الحمراء بسبب اعتراض مدير الكرة بنادي الجونة على القرارات التحكيمية.

وانتهت المباراة بين الجونة وأسوان بتعادل الفريقين بنتيجة 1-1؛ ليحصل كل فريق على نقطة من المباراة.