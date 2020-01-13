قائمة منتخب اليد استعدادا لبطولة إفريقيا المؤهلة للأوليمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سافر منتخب اليد، صباح اليوم الإثنين، إلى تونس استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا المقرر انطلاقها يوم 16 يناير الجاري

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب منتخبات غينيا، والكونغو الديمقراطية، وكينيا.

وضم المدير الفني للمنتخب الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، قائمة مكونة من 21 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على، واللاعبون: محمد سند، وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن، وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن، وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب، ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر، وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر، أمافى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد.

وتنص اللائحة الجديدة للبطولة على إمكانية إجراء خمسة تغيرات من خارج القائمة الأساسية الـ ١٨ لاعبا.

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وتضم المجموعات الأخرى كالتالي:

المجموعة الثانية: أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا.

المجموعة الثالثة: تونس والكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر.

المجموعة الرابعة: الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

ويتأهل صاحب المركز الأول المتوج بالبطولة إلى أوليمبياد طوكيو صيف 2020، مباشرة، فيما يدخل صاحبي المركزين الثاني والثالث في تصفيات أخرى لحسم المتأهل.