إيموبلي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي وكريستيانو رونالدو ثانيًا

تصدر علي مؤشرات البحث بموقع" جوجل" السعودية، مساء اليوم الإثنين، تريند بعنوان" كريستيانو رونالدو"، وذلك بعد انتهاء مباريات الجولة الـ19، بالدوري الإيطالي، بهدف كريستيانو رونالدو أمام ذئاب روما، مساء أمس الأحد، في المباراة التي انتهت لصالح الأول بهدفين مقابل هدف. إقرأ إيضًا.. شاهد.. لفتة رائعة من جماهير ريال مدريد لكريستيانو رونالدو علي هامش السوبر الإسباني ورفع كريستيانو رونالدو، رصيده من الأهداف، بالدوري الإيطالي، إلي 14 هدفًا، مع فريقه السيدة العجوز، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري، وفيما يلي ننشر جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي. جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي: 1- تشيرو إيموبلي، لاعب لاتسيو، برصيد 20 هدفًا. برصيد 20 هدفًا. 2- كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، برصيد 14 هدفًا. Advertisements 3- روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، برصيد 14 هدفًا. 4- جواو بيدرو، لاعب كالياري، برصيد 11 هدفًا. 5- لوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان، برصيد 10 أهداف. 6- مورييل، لاعب أتالانتا، برصيد 10 أهداف. 7- يوسيب إيليتشيتش، لاعب أتالانتا، برصيد 9 أهداف. 8- أندريا بيلوتي، لاعب تورينو، برصيد 8أهداف. 9-دومينيكو بيراردي، لاعب ساسولو، برصيد 8 أهداف. 10- فابيو كوالياريلا، لاعب ساسولو، برصيد 8 أهداف.

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