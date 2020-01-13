وادي دجلة يتعادل مع الانتاج الحربي ويتأزم موقفه بجدول الدوري

حسم التعادل بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الانتاج الحربي ووادي دجلة ، التي اقيمت بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة عشر للدوري الممتاز. تقدم الانتاج الحربي بنيران صديقه حيث احرز المدافع خالد وليد هدف في مرماه في الدقيقة 12، وتعادل لدجله رجب عمران في الدقيقة 60. احرز المدافع خالد وليد هدف في مرماه في الدقيقة 12، وتعادل لدجله رجب عمران في الدقيقة 60. جاء اللقاء متوسط المستوى وتبادل الفريقان الهجمات وجاءت الخطورة لدجلة بعد احرازه هدف التعادل ومحاولة مبغتة المنافس لاحراز هدف التفوق. ارتفع رصيد الانتاج الحربي الى 18 نقطة في المركز الثامن ،بينما دجله في المركز السابع عشر وقبل الاخير برصيد 10 نقاط.

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