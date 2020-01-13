تقدم بوابة الوفد بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وأبها والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الاثنين الموافق 13 يناير 2020 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في إطارمواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. المشعة) في إطارمواجهات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالآتي: "ياسر المسيلم – يزيد البكر – محمد خبراني – محمد آل فتيل – لوكاس ليما – جوزيف دي سوزا – ألفيس ساريتش – سلمان المؤشر – يوسف بلايلي – دجانيني تفاريس – عمر السومة". – محمد خبراني – محمد آل فتيل – لوكاس ليما – جوزيف دي سوزا – ألفيس ساريتش – سلمان المؤشر – يوسف بلايلي – دجانيني تفاريس – عمر السومة". مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم بث مباشر ..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الأهلي وأبها اليوم بث مباشر في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.