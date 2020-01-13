تشكيل أهلي جدة أمام أبها.. عمر السومة يقود الهجوم

أعلن المدير الفني كريستيان جروس عن تشكيلة أهلي جدة أمام أبها في المباراة التي ستجمع بينهما اليوم على ملعب الجوهرة المشعة في إطار منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. إطار منافسات الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالآتي: "ياسر المسيلم – يزيد البكر – محمد خبراني – محمد آل فتيل – لوكاس ليما – جوزيف دي سوزا – ألفيس ساريتش – سلمان المؤشر – يوسف بلايلي – دجانيني تفاريس – عمر السومة".

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