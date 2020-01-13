إيمان كريم: بطولة الصيد لبراعم القدم تسهم في خلق جيل جديد من اللاعبين

أكدت الدكتورة إيمان كريم عضو مجلس إدارة نادى الصيد أن بطولة النادي لبراعم كرة القدم، ستكون فرصة طيبة لاكتشاف الموهوبين في اللعبة خاصة مع رصد مبلغ كبير للفرق الفائزة بالبطولة وصل إلى 500 ألف جنيه.

وقالت كريم في تصريحات لـ"الوفد" إن هذه البطولة التي

ستقام في المدة من 30 يناير وحتى 7 فبراير المقبل، سوف تسهم في دعم الناشئين وخلق جيل جديد من الأبطال، ولذلك كان اهتمام النادي بإقامتها سنويا في رياضة كرة القدم.

وأكدت أن البطولة سوف يتابعها الكثيرون من المهتمين بلعبة كرة القدم من مدربين ولاعبين وإداريين ومسئولين مع تغطية كل وسائل الإعلام للبطولة من صحف ومواقع وفضائيات.

وألمحت كريم إلى أن البطولة سوف يشارك فيها 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة ،مواليد 2006 و7 و8 و9 و2010 حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادى زد بالشيخ زايد.