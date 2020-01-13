الانضباط تقرر إيقاف حسام غالي مباراتين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين. بنادي الجونة مباراتين. وجاء قرار اللجنة لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة. في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وذلك بعد الاطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.

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