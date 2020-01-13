.. محيي الدين: الالتزام بأخلاق كرة القدم أهم من المستوى الفني داخل الملعب

وجه زكريا محيى الدين، نائب رئيس نادي إيروسبورت، التابع لوزارة الطيران المدني، رسائل تحذيرية شديدة، أثناء اجتماعه باللاعبين عقب التعادل للمباراة الثانية على التوالي أمام شباب البساتين والتربية والتعليم في الجولتين الثامنة والتاسعة بدوري القسم الرابع.

وأكد محيي الدين، أن النادي برئاسة اللواء نبيل سلامة رئيس النادي حريص كل الحرص على الالتزام بالروح الرياضية والحفاظ أخلاق النادي المعهودة، موضحا أنه لا يعنيه نتائج الفريق او المستوى الفني بقدر الالتزام الأخلاقي داخل وخارج الملعب وعدم خروج أي لاعب عن النص، لافتا إلى أنه سيتم الاستغناء الفوري عن أي لاعب

بقرار إداري دون الرجوع إلى الجهاز الفني حال تعديه لأخلاق كرة القدم في حق الأندية المنافسة.

وتابع "أعلم جيدًا مدى الحماس الذي يتمتع به اللاعبين داخل الملعب، لتحقيق نتائج جيدة تمكننا من احتلال صدارة الدورى والترقي للدرجة الثالثة، إلا أن ذلك لا يأتي إلا من خلال بذل الجهد داخل الملعب، والاتزام بالأخلاق الحميدة التي عاهدها النادي منذ نشأته.

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وأضاف نائب رئيس إيروسبورت للاعبين: "أنتم في نادي كبير تابع لوزارة الطيران المدني، وفر لكم كل الإمكانيات

التي يحتاجها لاعب كرة القدم، مثل ملعب جيد وأجهزة على أعلى مستوى وكافة الأدوات التدريبية كما تفعل الأندية الكبرى، إضافة إلى التعاقد مع جهاز فني كبير بقيادة الكابتن الكبير هشام يكن، وبالتالي لن نقبل افتعال أي مشادات مع المنافسين تسيء للنادي".

يذكر أن فريق إيروسبورت يقوده فنيًا الكابتن هشام يكن يحتل المركز الثالث بترتيب المسابقة برصيد 17 نقطة جمعهم من فوز في خمس مواجهات على التوالي، جمعها من هيليوبوليس والإسكان وشباب عزبة النخل بنتيجة 9/1، وبركة الحاج بنتيجة 8/1، والفوز على الطيران بنتيجة 2/1، ثم تعادلين أمام فريق شباب البساتين بنتيجة 2/2، والتربية والتعليم بنتيجة 2/2.

وشهدت اللقاءات الأخيرة لفريق إيروسبورت بعض المناوشات من جانب عدد من اللاعبين، نتيجة الحماس الزائد داخل الملعب.