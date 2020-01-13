تعرف على ترتيب دوري السلة "رجال"

أنتهت مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري السلة للرجال مساء أمس الأحد والتي عزز فيها الجزيرة صدارته عقب الفوز على سبورتنج.

وحقق فريق الجزيرة الفوز على نظيره سبورتنج بنتيج 88 مقابل

84 لسبورتنج، بينما حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 71 مقابل 64 لطلائع الجيش.

وحقق فريق سموحة الفوز علي نظيره

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الزمالك بنتيجة 66 مقابل 64 للزمالك، بينما حقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على نزظيره مصر للتأمين بنتيجة 99 مقابل 77.

وجاء الترتيب كالتالي..

1- الجزيرة 15

2- الاتحاد 15

3- الاهلي 14

4- سبورتنج 12

5- سموحة 12

6- الزمالك 11

7- طلائع الجيش 9

8- مصر للتامين 7