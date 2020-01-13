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مورينيو يستعين بخبرات إريكسن لحسم موقعة البورو

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام اليوم الإثنين أن كريستيان إريكسن سيشارك ضمن صفوف الفريق في مواجهة ميدلسبراه غداً الثلاثاء، وذلك في إعادة لمباراة الفريقين في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن إنتهت بالتعادل 1 / 1 .

وكان إريكسن قد أبلغ إدارة توتنهام بأنه لا يرغب في تجديد العقد، وقد تردد أنه قريب من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال مورينيو إنه يتفهم سبب عدم ظهور إريكسن بأفضل مستوياته هذا الموسم، لكنه أكد أنه سيشارك في مباراة الغد أمام ميدلسبروه.

وقال مورينيو في تصريحاته اليوم للصحفيين :”من الطبيعي ألا يظهر لاعب، في هذا الموقف، بأفضل مستوياته.”

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وأضاف “لكنه يساعدنا في المباريات التي يشارك فيها. لقد قدم عروض وأدوار إيجابية في مباريات مثل مباراتينا أمام أولمبياكوس ونورويتش سيتي.”

وتابع مورينيو “سيشارك غداً. وبعدها سيكون أمامنا مباراة يوم السبت، وقد يشارك فيها أيضاً. ولا يمكنني قول أكثر من ذلك.”

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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