مورينيو يستعين بخبرات إريكسن لحسم موقعة البورو

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام اليوم الإثنين أن كريستيان إريكسن سيشارك ضمن صفوف الفريق في مواجهة ميدلسبراه غداً الثلاثاء، وذلك في إعادة لمباراة الفريقين في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن إنتهت بالتعادل 1 / 1 .

وكان إريكسن قد أبلغ إدارة توتنهام بأنه لا يرغب في تجديد العقد، وقد تردد أنه قريب من الانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال مورينيو إنه يتفهم سبب عدم ظهور إريكسن بأفضل مستوياته هذا الموسم، لكنه أكد أنه سيشارك في مباراة الغد أمام ميدلسبروه.

وقال مورينيو في تصريحاته اليوم للصحفيين :”من الطبيعي ألا يظهر لاعب، في هذا الموقف، بأفضل مستوياته.”

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وأضاف “لكنه يساعدنا في المباريات التي يشارك فيها. لقد قدم عروض وأدوار إيجابية في مباريات مثل مباراتينا أمام أولمبياكوس ونورويتش سيتي.”

وتابع مورينيو “سيشارك غداً. وبعدها سيكون أمامنا مباراة يوم السبت، وقد يشارك فيها أيضاً. ولا يمكنني قول أكثر من ذلك.”

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