بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وأبها في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وأبها في ختام مباريات الجولة ال14 من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الاثنين 13-1-2020.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:05 بالتوقيت المحلي، 19:05 بتوقيت مصر، 17:05 بتوقيت جرينيتش، على ملعب نادي أهلي جدة “مدينة الملك عبد الله الرياضية”.

يأتي هذا اللقاء بعد أقل من 24 ساعة على استضافة جدة لثلاث مباريات في بطولة كأس السوبر الإسباني بنظامها الجديد، والتي شهدت تتويج ريال مدريد في المباراة النهائية بفارق ركلات الجزاء على حساب أتلتيكو مدريد.

أهلي جدة قادم من خساراتين متتاليتين أمام الشباب والهلال، ويرغب في التعويض أمام أبها، لكن المهمة لن تكون بالسهلة حيث انتصر رفاق “سعد بقير” في الأربع جولات الماضية على أندية “الفتح والحزم والشباب وضمك”

ولم يفز أبها أمام أهلي جدة على مدار السنوات الـ20 الماضية في أي مباراة، مكتفيًا بتعادلين عامي 2005 و2008، وخسر الفريق بنتيجة كارثية عام 2006 قوامها 7 أهداف مقابل هدف واحد، وفي آخر مباراة جمعتهما يوم 19 ديسمبر 2008 انتصر أهلي جدة 1/2.

Advertisements

الأهلي 0-0 أبها

???? ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)

???????????? الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 14

جارية الآن

البث المباشر “الكتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكل عشاق فريقي أهلي جدة وأبها في هذا البث المباشر.

???? مساء الفل على الناس الكل، سيكون معكم في هذا البث المباشر “سامي مصطفى” لمدة 90 دقيقة من مركز البث المباشر.

♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول ليصلكم كل ما هو جديد عن المباراة، البث يتضمن فيديو الأهداف فور تسجيلها.

???????????????? يدير هذه المباراة الحكم السعودي “سلطان الحربي” ويساعده كلاً من “بدر الشمراني وياسر السلطان”.

???????? الحكم الرابع: شكري الحنفوش.

???? حكم الفيديو: يافل كرافوليتش (تشيكي) ومساعد حكم الفيديو: سعد السبيعي.

???? بعد قليل تأتيكم تشكيلة الفريقين الرسمية.