الاتحاد السعودي ينوي خطف أحد نجوم الترجي في الميركاتو الشتوي

غاب أنيس البدري نجم فريق الترجي التونسي اليوم الإثنين عن تدريبات الفريق، الذي يتأهب للقاء النجم الساحلي بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الدوري التونسي، وذلك وسط أنباء تفيد بأقتراب إنضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وينتهي عقد البدري مع الترجي في يونيو 2020، ويصبح اللاعب بعدها مؤهلاً للانتقال لأي فريق آخر في صفقة انتقال حر.

وذكرت إذاعتان محليتان في تونس اليوم أن البدري 29/ عاماً/ سيتوجه إلى السعودية لإجراء الفحوصات الطبية تمهيداً لتوقيع عقد مع الاتحاد، بعد موافقة فريقه الترجي.

وكان البدري قد إنضم إلى الترجي في 2016 وتوج معه بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين في عامي 2018 و2019 .

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