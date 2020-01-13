رغم كل التهديدات..إيرنيستو فالفيردي يقود تدريبات برشلونة

أعلن مصدر مقرب من نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني أن المدرب إرنستو فالفيردي المهدد بالإقالة من منصبه، أشرف صباح الإثنين كما كان متوقعاً على الحصة التدريبية التي إستأنف بها النادي الكاتالوني استعداداته بعد مشاركته في الكأس السوبر في السعودية.

وذكرت وسائل الإعلام الرياضية الإسبانية أنه بعد أسبوع كارثي، وصل فالفيردي قبل ثلاث ساعات من بدء الحصة التدريبية في منشآت المركز الرياضي جوان غامبر مقر تدريبات النادي.

وأضافت أن فالفيردي قاد بعد ذلك الحصة التدريبية لبرشلونة، وهي الأولى بعد ثلاثة أيام راحة مُنحت إلى اللاعبين عقب العودة من السعودية اثر خروج النادي الكاتالوني من الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس السوبر بخسارته أمام أتلتيكو مدريد 2-3.

ويواجه فالفيردي (55 عاماً) خطر الإقالة من منصبه بعد إجتماع لمجلس إدارة النادي المقرر عقده بعد ظهر الإثنين.

وأوضحت صحيفة “إل موندو ديبورتيفو” الرياضية الكاتالونية أن المسؤولين في النادي اجتمعوا ليلة الأحد الإثنين لمناقشة مستقبل فالفيردي، وأن الأخير سيلتقي رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو قبل إجتماع مجلس الإدارة.

فبعد خيبة الأمل في مسابقة دوري أبطال أوروبا (أمام روما الإيطالي عام 2018 وليفربول الإنجليزي عام 2019)، واجه فالفيردي إنتقادات لاذعة من أنصار النادي بسبب الآداء المخيب، وتراجعت أسهمه في الآونة الأخيرة في البقاء في منصبه بعد تخلي المسؤولين عن دعمه وسفرهم إلى الدوحة لعرض المنصب على أسطورة النادي مدرب السد القطري حالياً تشافي هيرنانديز.

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ورفض تشافي (39 عاماً) أستلام المُهمة في الوقت الحالي بحسب تقارير صحافية أشارت إلى أنه يفضل تولي المهمة بدءاً من الصيف المقبل، لكن مسؤولي برشلونة سيواصلون الأتصال مع العديد من المديرين الفنيين لخلافة فالفيردي.

وتابعت أنه في حالة إقالة فالفيردي، سيقود النادي (مؤقتاً على الأقل) مدرب الفريق الرديف خافيير غارسيا بيمينتا. لكن وسائل الاعلام تتداول أسماء الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو (47 عاماً) المقال من تدريب توتنهام الانجليزي في نوفمبر الماضي، والهولندي رونالد كومان (56 عاماً) مدرب منتخب بلاده حالياً، ومدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتيين (61 عاماً).

وتلقى برشلونة ضربة موجعة الأحد فضلاً عن خروجه من نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر والمستقبل الغامض لمدربه فالفيردي، وذلك بإعلان غياب هدافه الدولي الأوروغوياني لويس سواريز لمدة أربعة أشهر بعد عملية جراحية في الركبة اليمنى.

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