رسميًا | إيقاف مدير الكرة في الجونة “حسام غالي”

قررت لجنة الإنضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف مدير الكرة بنادي الجونة “حسام غالي” مباراتين لما بدر منه بحق حكم مباراة فريقه أمام أسوان ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وذكرت لجنة الإنضباط في بيان نشره الاتحاد المصري اليوم الإثنين أن قرار إيقاف حسام غالي جاء بعد الإطلاع على تقريري حكم ومراقب المباراة.

وكان الحكم أحمد الغندور قد أشهر البطاقة الحمراء وطرد حسام غالي خلال المباراة التي إنتهت بالتعادل 1 / 1 مع أسوان يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بداعي الأعتراض على قرارات الحكم، الذي احتسب ضربتي جزاء لأسوان، وقد سجل محمد الصباحي هدفًا من الضربة الأولى وأهدر الثانية.

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