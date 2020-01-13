أنيس سالتو اختار زعيم الاسكندرية بعد فشله مع الوداد البيضاوي

اختار المهاجم الدولي الليبي “أنيس سالتو” الانتقال إلى صفوف زعيم الاسكندرية “الاتحاد السكندري” في صفقة مجانية بعدما فسخ تعاقده مع نادي النجم الساحلي التونسي قبل بدء فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووقع صاحب الـ 27 عامًا على عقد مدته ستة أشهر فقط مع إمكانية التجديد، إذا ما تمكن من تسجيل عدد معين من الأهداف في المباريات التي سيلعبها بالدوري المحلي خلال الفترة القادمة.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 12 مباراة، ويسعى الفريق الملقب بـ “زعيم الثغر” لمواصلة المنافسة على المركز الثالث المؤهل لبطولة الكونفدرالية الموسم المقبل تحت قيادة المدرب طلعت يوسف.

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وارتبط أنيس سالتو بالعملاق المغربي “الوداد البيضاوي” خلال الفترة الماضية، بعد تأكد صعوبة تجديد أيوب الكعبي لإعارته مع الفريق وعودته إلى الدوري الصيني في الميركاتو الشتوي الحالي.

وعَبر سالتو في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” عن رغبته في خلافة أيوب الكعبي في خط هجوم الوداد في النصف الثاني من الموسم الجاري إلا أنه فشل في تحقيق تلك الأمنية.

ولن يجد سالتو صعوبة في لعب الأدوار الأولى مع الاتحاد السكندري بسبب ضعف الحصيلة التهديفية لجميع أعضاء الخط الأمامي “خالد قمر وأحمد حجي وأحمد نبيل ومحمد ناجي وأوكوي إيمانويل” باستثناء أحمد رفعت الذي سجل ثلاثة أهداف.