راموس يفسر أسباب التتويج الجديد لريال مدريد على حساب الأتلتي

قال سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، أن الخبرة التي يتمتع بها فريقه حسمت فوزه بلقب كأس السوبر الإسباني، والذي إختتم أمس الأحد بمدينة جدة السعودية، عقب الفوز على أتلتيكو مدريد 4 / 1 بركلات الترجيح التي لجأ إليها الفريقان بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي والإضافي.

وأشاد راموس في تصريحات عقب المباراة بزملائه في الفريق وخاصة الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا الذي تألق في ركلات الترجيح وساهم في فوز فريقه باللقب، كما نال زميله الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي الإشادة ذاتها، وذلك بعد تلقيه البطاقة الحمراء عقب تدخله القوي ضد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد فى الوقت الإضافي.

وأضاف قائد ريال مدريد أن أتلتيكو مدريد كان نداً قوياً لفريقه خلال المباراة، مشيداً بالأنضباط الدفاعي للاعبي أتلتيكو، لكنه عاد ليؤكد على قدرة ناديه الكبيرة على حسم المباريات الكبرى لصالحه.

وكشف راموس عن أنه شعر بألم في كاحله قبل تسديده لركلة الترجيح الأخيرة التي منحت فريقه الفوز بالمباراة، مشيراً إلى أن ذلك كان السبب في عدم تنفيذه للركلة على طريقة “بانينكا” المميزة في تنفيذ ضربات الجزاء.

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وفاز ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني للمرة الحادية عشر في تاريخه، عقب تغلبه على أتلتيكو مدريد 4 / 1 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

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