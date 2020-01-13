آرسنال يعول الكثير على هذا الثنائي أثناء إيقاف أوباميانج

أكد الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال الانجليزي أن مسؤولية مهاجميه الفرنسي ألكسندر لاكازيت والعاجي نيكولاس بيبي لناحية تسجيل الأهداف ستكون أكبر، في ظل ايقاف هدافه الغابوني بيار ايميريك أوباميانغ لثلاث مباريات.

ورفع أوباميانغ رصيده إلى 16 هدفاً مع “المدفعجية” هذا الموسم في جميع المسابقات في التعادل (1-1) أمام كريستال بالاس في المرحلة 22 من الدوري السبت، الا انه طرد من المباراة لأرتكابه خطأ عنيفا ما سيجبره على الغياب ثلاث مباريات.

بهذا التعادل، بات أرسنال العاشر متخلفاً بـ11 نقطة عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى دوري ابطال أوروبا، ومتقدما بفارق سبع نقاط فقط عن أستون فيلا الثامن عشر الذي يحتل أول مراكز منطقة الهبوط.

إلا أن أرتيتا ناشد بيبي ولاكازيت ليكونا حاسمين أمام المرمى في غياب أوباميانغ، إذ يستضيف الفريق شيفيلد يونايتد السادس السبت في الدوري قبل أن يحل ضيفاً على تشليسي بعده بثلاثة أيام، فيما يلتقي مع بورنموث في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي في 27 من الشهر الحالي.

ولم يرتق بيبي أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني بعد إنتقاله في الصيف من ليل الفرنسي بصفقة بلغت 72 مليون جنيه إسترليني (93 مليون دولار) الى مستوى التطلعات، مسجلاً خمسة أهداف فقط هذا الموسم، فيما في رصيد لاكازيت ستة أهداف في جميع المسابقات، ولم يجد طريق المرمى منذ ست مباريات وتحديداً منذ مواجهة ستاندار لياج البلجيكي في الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 12 ديسمبر الفائت.

وقال أرتيتا “عليهما التقدم خطوة الى الامام. إن لم يكن (أوباميانغ) قادراً في المساهمة مع الفريق بأهداف كهذا، لذا على شخص آخر القيام بذلك وأريد أن أرى ردة الفعل هذه.”

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وتابع المدرب الذي خلف مواطنه اوناي ايمري على رأس الجهاز الفني أواخر العام الفائت “يغيب عن صفوفنا ربما اللاعب الأهم وهذا ليس بالأمر الجيد، ولكن لدينا لاعبون آخرون قادرون على اللعب في هذا المركز لذا سنجد الطريقة المناسبة ونكون على قدر المنافسة”.

وقد يعول أرتيتا أيضاً على اللاعبين الشباب ويستعين بهم كالبرازيلي جابريال مارتينيلي (18 عاما) الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق هذا الموسم برصيد ثمانية أهداف في جميع المسابقات، أتت معظهما في مسابقات الكأس، إضافة إلى ايدي نكيتيا الذي عاد مؤخراً من إعارة إلى ليدز يونايتد من الدرجة الاولى بعد أن فشل في ايجاد مكان له في التشكيلة الأساسية.

وعلق أرتيتا “في الوقت الحالي يجب أن نفكر على المدى المتوسط والبعيد مع أيدي. علينا أن نحترم تطوره ولا نريد اتخاذ قرار مبني فقط على مباراتين او ثلاث”.

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