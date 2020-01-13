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ديميرال ينضم إلى كيليني وينقذ روجاني من الرحيل عن يوفنتوس

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محمد مصطفى 0 تبليغ

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قال يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي اليوم الإثنين إن مدافع منتخب تركيا ميريح ديميرال سيخضع لجراحة لعلاج إصابة في الركبة ما قد يبعده عن بقية الموسم وبطولة أوروبا 2020.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً مصاباً في الدقيقة 20 من مباراة يوفنتوس أمام مستضيفه روما أمس الأحد بعد أن سجل هدفا لفريقه ساعده في الفوز 2-1 والأبتعاد بصدارة الدوري.

وقال يوفنتوس في بيان “خلال مباراة الليلة الماضية أصيب مريه دميرال بالتواء في الركبة اليسرى.

وأضاف النادي بعد خضوع اللاعب لفحوص “يعاني من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي إضافة إلى مشكلة في غضروف مفصل الركبة”. وتستغرق فترة التعافي من إصابة بهذا الحجم ستة أشهر على الأقل.

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وبدأ دميرال الموسم كلاعب إحتياطي بعد الإنضمام إلى يوفنتوس من ساسولو لكن في آخر أربع مباريات إنضم إلى التشكيلة الأساسية بدلاً من ماتيس دي ليخت.

ويفتقد يوفنتوس بالفعل جهود المدافع الأكثر خبرة بصفوفه جيورجيو كيليني بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مران في سبتمبر أيلول الماضي.

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