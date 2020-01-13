رسميًا | ميلان يضيف صفقة اسكندنافية لخط دفاعه

أعلن نادى اي سي ميلان الإيطالي، الإثنين، تعاقده مع لاعب الدنماركي سيمون كير قادماً من صفوف إشبيلية الإسباني خلال فترة الأنتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لبيان منشور على الموقع الرسمي للنادي، “نوّد الإعلان عن التعاقد مع سيمون كيير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري في يونيو 2020 مع خيار الشراء”، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

وبدأ كيير مشواره في عالم الساحرة المستديرة مع نادي ميدتيلاند الدنماركي عام 2007، ثم لعب للعديد من الأندية أبرزها باليرمو وروما الإيطاليين، وفولفسبورغ الألماني وليل الفرنسي وإشبيلية الإسباني.

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ونجح كيير في تسجيل 20 هدفاً خلال مشاركته في 408 مباراة مع مختلف الأندية التى أرتدى قميصها، كما أحرز 3 أهداف فى 95 مباراة مع منتخب بلاده.

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