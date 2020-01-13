ماذا قال سيميوني عن تتويج فالفيردي بالأفضل في نهائي سوبر إسبانيا؟

أبدى دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد تأييده لحصول فيديريكو فالفيردي لاعب ريال مدريد على جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد في نهائي منافسات كأس السوبر الإسباني، التي استضافتها السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وحسم ريال مدريد اللقب بالفوز على أتلتيكو 4 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية بعدما تعادل الفريقان سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي.

وكاد ألفارو موراتا أن يحسم المواجهة واللقب لصالح أتلتيكو خلال الوقت الإضافي لكنه تعرض لعرقلة من قبل فالفيردي، الذي حصل على البطاقة الحمراء وطرد، ليستمر التعادل السلبي ويحتكم الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية.

وقال سيميوني عقب المباراة :”كانت اللحظة الأكثر أهمية في المباراة.”

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وأضاف “قلت إن أي لاعب في هذا الموقف كان سيتصرف كذلك. أعتقد أن منح فالفيردي جائزة أفضل لاعب في المباراة، هو منطقي، لأنه حسم الفوز لفريقه من خلال هذا الخطأ.”

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