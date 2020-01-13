رسميًا | الوداد يتخلص من “المتذبذب” زوران مانولوفيتش

توصلت إدارة نادي الوداد المغربي لاتفاق مع المدرب الصربي “زوران مانولوفيتش” بفسخ التعاقد المُبرم بينهما بشكل ودي، عقب انتهاء الاجتماع الطاريء الذي عُقد بمقر النادي البيضاوي اليوم الاثنين 13-1-2020.

يأتي قرار إقالة زوران مانولوفيتش بعد يومين من تعادل الفريق مع بيترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بنتيجة 2/2، وتأجل تأهل الفريق إلى ربع النهائي حتى الجولة الأخيرة من المجموعات.

وتزامن مع تأخر التأهل المُبكر للوداد في دوري الأبطال، تذبذب مستوى الفريق تحت قيادة زوران في البطولة المغربية المحلية، حيث يحتل المركز الثاني خلف نهضة بركان بفارق 5 نقاط واضحة، بعدما اكماله لجميع مبارياته المؤجلة.

وقد يخسر الوداد المركز الثاني إذا ما حقق الرجاء الفوز في الثلاث مباريات المؤجلة له، حيث يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة، ووقتها سيصبح على بُعد نقطة واحدة من نهضة بركان.

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وسيحصل زوران على بعض المستحقات المتأخرة بالاضافة إلى تعويض شهرين كي يقبل الرحيل بشكل ودي هذا الشهر.

وتعرض الوداد للعديد من الخسائر المؤثرة تحت قيادة زوران هذا الموسم، لعل أهمها أمام الرجاء البيضاوي في البطولة العربية للأندية بالإضافة إلى مباراة الديربي بالدوري المحلي.

كما ودع الوداد منافسات كأس العرش المغربي مُبكرًا على يد فريق الجيش الملكي بثلاثة أهداف لهدف.