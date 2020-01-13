فلورنتينو بيريز يثني على أداء تيبو كورتوا

أكد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن الفريق حقق عن جدارة لقب كأس السوبر الإسباني على حساب جاره أتلتيكو مدريد، عبر المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد.

وحسم ريال مدريد اللقب بالفوز على أتلتيكو 4 / 1 بضربات الجزاء الترجيحية بعدما تعادل الفريقان سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة الديربي التي جمعت بينهما في نهائي منافسات كأس السوبر، التي استضافتها السعودية على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.

وقال بيريز عقب المباراة “نحن فائزون عن جدارة”.

وأثنى بيريز على تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الذي تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة خلال المباراة إلى جانب تصديه لإحدى ركلات الجزاء الترجيحية.

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وقال بيريز “كنا نعتقد أنه (كورتوا) أفضل حارس مرمى في العالم، وقد كان كذلك. لقد كان واحدا من أفضل عناصرنا، هو و(فيديريكو) فالفيردي.”

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