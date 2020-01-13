روما يخسر جهود زانيلولو لعدة أشهر

أعلن نادي روما الإيطالي في وقت متأخر من مساء الأحد أن لاعبه الشاب نيكولو زانيولو سيخضع لعملية جراحية إثر تعرضه لتمزق في أربطة الركبة خلال المباراة أمام يوفنتوس أمس في الدوري الإيطالي.

وتعرض الدولي زانيولو 20/ عاماً/ للإصابة لدى أنطلاقه السريع من خط الوسط والتحامه باثنين من لاعبي يوفنتوس.

وقال اللاعب عبر تطبيق مشاركة الصور على الإنترنت “إنستجرام” عقب الخضوع للفحوص الطبية في روما “أقسم بأنني سأعود أكثر قوة مما كنت عليه.”

وأوضح نادي روما عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” أن زانيولو “تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى مع إصابة في الغضروف.”

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ويقضي زانيولو موسمه الثاني مع فريق العاصمة الإيطالية، ويعد واحداً من أبرز النجوم الواعدين الإيطاليين، وقد شارك في خمس مباريات مع المنتخب الإيطالي سجل خلالها هدفين.

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