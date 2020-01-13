تشيلسي سيبدأ الميركاتو الشتوي بمدافع برايتون

أبدى نادي تشيلسي الإنجليزي، رغبته في ضم لويس دانك مدافع فريق برايتون، وذلك خلال فترة الأنتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية أن الفريق الذي يدربه فرانك لامبارد، يسعى لتعزيز خط دفاعه، بوجود مدافع أخر إلى جانب كل من الألماني أنطونيو روديجر وفيكاي توموري والفرنسي كورت زوما والدنماركي أندرياس كريستانسن، خاصة بعد رفع العقوبة المسلطة عليه بعدم التعاقد مع أي لاعبين لفترتي إنتقالات.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي برايتون أخبروا نظرائهم في تشيلسي بأن عليهم دفع مبلغ لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب.

ويتألق دانك مع برايتون منذ مشاركته مع الفريق في أعقاب صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز قبل عامين، حيث أدى ذلك إلى حصوله على مكان في المنتخب الإنجليزي في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت.

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ويحتل تشيلسي المركز الرابع في ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة، فيما يحتل برايتون المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

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