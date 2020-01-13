رياضة | راديو كتالونيا: برشلونة يطرد فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راديو كتالونيا: برشلونة يطرد فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف راديو كتالونيا الإسباني عن موقف فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة بعد نهاية اجتماع مجلس إدارة النادي في الساعات الجارية.

وكتب راديو كتالونيا في خبر عاجل منذ قليل: بارتوميو رئيس نادي برشلونة أبلغ فالفيردي بإقالته من الفريق بشكل رسمي في الساعات الجارية بعد نهاية الاجتماع.

واضاف الراديو: برشلونة عقد اجتماع طارئ اليوم بحضور كافة الأعضاء لبحث إقالة فالفيردي مع تعيين مدرب جديد للفريق لاستكمال باقي الموسم.

وتابع: مجلس إدارة نادي برشلونة يعمل حالياً على تعيين مدرب جديد لقيادة الفريق حيث لا تزال العديد من الأسماء مقترحة على طاولة النادي للاختيار بينهم.