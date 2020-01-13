رياضة | عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. خبر سار للأهلي قبل موقعة طنطا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الثلاثي حسين الشحات ومحمود وحيد وحسام عاشور لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الفريق الأحمر الجماعية اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا للقاء طنطا في الدوري الممتاز.

وأعلن ثلاثي الأهلي جاهزيتهم للمشاركة في المباريات بعد التعافي من الإصابة بعدما ظهروا بمستوى جيد اليوم في التدريب الجماعي للأحمر.

ومنح رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي الفريق العائدين من زيمبابوي راحة من المران اليوم الاثنين، على أن يشاركوا في المران اعتبارا من غد الثلاثاء.

فيما قرر أن يواصل اللاعبون الغائبون عن رحلة الفريق إلى زيمبابوي مرانهم اليوم الاثنين؛ استعدادا لمواجهة طنطا الأربعاء المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي للقاهرة في الواحدة صباح اليوم الاثنين قادمة من زيمبابوي، بعد أن غادرت العاصمة هراري ظهر أمس الأحد متوجهة إلى لوساكا عاصمة زامبيا في رحلة استغرقت ساعة أعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع، ثم تحركت البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران امتدت ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، أعقبها ترانزيت لمدة ساعتين ثم غادرت البعثة أديس أبابا للعودة إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت عصر أمس الأول السبت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.