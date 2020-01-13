رياضة | صحفي إسباني: وداع محزن لفالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني: وداع محزن لفالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي برشلونة الإسباني من الإعلان الرسمي عن رحيل المدير الفني الحالي إرنستو فالفيردي خلال الساعات القليلة القادمة بعد اجتماع مجلس إدارة النادي.

ويعقد حاليا مجلس إدارة نادي برشلونة اجتماع طارئ برئاسة جوزيب ماريا بارتوميو لبحث إقالة المدرب فالفيردي مع إسناد المهمة لمدرب جديد لم يتم الكشف عن اسمه حتي الآن.

وكتب الصحفي فرانسيس اغيلار لصحفية الموندو ديبورتيفو الكتالونية: الوداع لشخص صادق بشكل نادر هذه الوقت ، فني يملك ثغرات لكن شخص صادق وغادر بطريقة محزنة و لم يتم احترامه .

وتأتي رسالة الصحفي المقرب من نادي برشلونة لتؤكد كافة شائعات رحيله عن الفريق وإقالته من تدريب برشلونة خلال الساعات القادمة.