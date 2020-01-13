رياضة | الداخلية يخسر من كوكاكولا استعداداً للدور الثاني من الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يخسر من كوكاكولا استعداداً للدور الثاني من الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الاول لكوكاكولا بقيادة ممدوح عبد الحي الفوز على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل بهدفين وديا في المباراة التى اقيمت على ملعب السكة الحديد ضمن استعدادات الفريقان لاستئناف مباريات الدور الثانى للمجموعة الثانية للممتاز ب .

أحرز أهداف كوكاكولا رمضان ربيع الوافد الجديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ومحمود بلية وأنس شندى.

وحرص المهندس مجدى اسماعيل رئيس نادى كوكاكولا على حضور المباراة لمؤازرة اللاعبين خلال المرحلة المقبلة .

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ومن المتظر أن يلتقي كوكاكولا غدا مباراة ودية اخرى مع حرس الحدود.

ومن جانبه أشاد ممدوح عبد الحى المدير الفنى لكوكاكولا بالتجربة خاصة أنها مع فريق قوي من فرق المجموعة الثانية " القاهرة " مؤكدا أن الهدف من المباريات الودية هو الوقوف على مستوى كافة اللاعبين قبل استئناف مباريات الدورى في الدور الثانى .

ويضم الجهاز الفنى لكوكاكولا، ممدوح عبد الحى ، وهيثم إبراهيم مدربا عاما وسيد عبد القادر مخطط أحمال ومحمد مصطفى مدرب حراس مرمى وحسن وهبي مدير مالي وأحمد حنفي أخصائي تأهيل وإصابات، وأيمن عبد القادر مديرا للكرة.