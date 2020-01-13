رياضة | تدريبات برشلونة تكشف عن مصير فالفيردي مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات برشلونة تكشف عن مصير فالفيردي مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة من الرحيل عن تدريب البارسا في الفترة المقبلة، وذلك بعد خسارة مباراة أتليتكو مدريد الماضية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأعلن ‏البارسا أن تدريب الفريق غدا سيكون على مرتين صباحا ومساءا وهذا لا يحدث إلا في الفترات الاعدادية للموسم الجديد أو خلال فترة التوقف الدولي وتوقف المباريات، وأيضا مع قدوم مدرب جديد بمنتصف الموسم.

حيث أن بعض التقارير قد أشارت إلى أن الفترة الصباحية ستكون هي الوداعية لارنستو فالفيردي مع الفريق، وان المران المسائي سيكون مع المدرب الجديد للبارسا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي برشلونة قد اجتمع منذ قليل في مقر النادي، وذلك بعد انتهاء اجتماع جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي مع فالفيردي في المدينة الرياضية.