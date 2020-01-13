رياضة | مفاجأة.. توتنهام يرغب في التخلص من نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. توتنهام يرغب في التخلص من نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق توتنهام هوتسبير في التخلص من نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية في شهر يناير الجاري، وذلك من أجل الاستفادة المادية من اللاعب قبل انتهاء عقده مع الفريق.

وأشارت تقارير انجليزية حسب صحيفة "التايمز"، إن توتنهام يرغبون في بيع الستة أشهر الأخيرة في عقد 'كريستيان إيركسن' إلى إنتر ميلان مقابل 20 مليون باوند.

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ويخشى مسئولو السبيرز مغادرة اللاعب بصفقة انتقال حُر دون الاستفادة منه ماديًا، خاصة بعد فشل الوصول حتى الآن خلال المفاوضات مع نادي إنتر ميلان.

وينتظر إنتر ميلان انخفاض السعر الذي طلبه مسئولي توتنهام من أجل التعاقد مع اللاعب الدنماركي، ويفكر الفريق الإيطالي في حال عدم انخفاض هذا المبلغ ضم ايريكسن في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده.

يذكر أن كريستيان ايريكسن لاعب خط وسط توتنهام لا يلعب مع الفريق بشكل أساسي خلال الموسم الحالي، بسبب رفضه تجديد العقد مع السبيرز.