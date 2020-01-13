رياضة | الإسماعيلي يفوز وديًا على الترسانة بهدفين لهدف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يفوز وديًا على الترسانة بهدفين لهدف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الإسماعيلى على الترسانة بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم ، فى إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره المحلى.

المباراة الودية جاءت بناءًا على طلب من المدرب الفرنسى ديديه جوميز من أجل استكشاف والتعرف على قدرات جميع لاعبيه سعيا لاستغلالهم على أفضل شكل بما يفيد الفريق ويعيد النتائج المميزة مجددا.

هدفا الإسماعيلى كانا فى الشوط الثانى حيث سجلهما كل من عمر الوحش من ضربة ثابتة ومحمد مجدى قلب الدفاع من ركلة جزاء بينما سجل الترسانة هدفه عن طريق أيمن الهاجرى والذى كان هدف التقدم فى الشوط الأول.

الفريق بدأ بتشكيل ضم .. محمد فوزى حارس مرمى

خط الدفاع .. مصطفى فارس – محمد عمار – محمد هاشم – محمد بيومى

Advertisements

خط الوسط .. محمود دونجا – نادر رمضان – وجيه عبد الحكيم – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى .

وشارك من مقاعد البدلاء محمد الضرف وخليل نيمار وعمر الوحش ومحمد مجدى الجمل وحازم مرسى وكماتشو.

الاسماعيلي يحل ضيفا على سموحة يوم السبت 18 يناير، ضمن منافسات الاسبوع ال14 على ملعب الماكس.

