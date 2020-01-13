رياضة | عاجل.. بارتوميو يخبر فالفيردي بالقرار النهائي بشأن رحيله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بارتوميو يخبر فالفيردي بالقرار النهائي بشأن رحيله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أبلغ أرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الكتالوني، بقرار مجلس الأدارة الكتالونية، بشأن بقاءه أو رحيله.

وقال راديو "كتالونيا"، أن بارتوميو رئيس برشلونة أبلغ فالفيردي بأنهم سيتاوصلوا مع وكيله أعماله لتوقيع مخالصة إقالته وانهاء تعاقد مع البلوجرانا.

جدير بالذكر أن برشلونة لم يقدم على إقالة مدربه في منتصف الموسم منذ 17 عاماً، علما بأن الفريق يتقاسم صدارة "الليغا" مع ريال مدريد وحسم دور المجموعات بدوري الأبطال في الصدارة.