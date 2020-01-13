رياضة | انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفراجة.. نجم الزمالك يرحب بتجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب حازم إمام ظهير فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بتجديد عقده مع الأبيض خلال الفترة الحالية من الموسم، في ظل مشاركته بالمباريات الأخيرة بشكل مستمر.

وأكد اللاعب للمقربين له بأنه يرحب بتجديد عقده مع الزمالك دون أي شروط مالية او شروط بخصوص مدة وتفاصيل العقد، في إشارة إلى اعتبار نفسه تحت أمر نادي الزمالك.

وينتهي عقد حازم إمام مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأي فريق خلال شهر يناير الحالي.

يذكر ان إمام شارك في مباريات الزمالك الأخيرة بمسابقة الدوري وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد رحيل التونسي حمدي النقاز وفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد.